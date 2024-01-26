«В этом сезоне нам надо много над чем работать». Форвард «Ак Барса» — о поражении в Омске

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов прокомментировал гостевое поражение от «Авангарда» (2:4).

«Где-то расслабились, может быть, при счёте 2:0. Хотя в первую очередь, конечно, соперник добавил, они начали много борьбы выигрывать. За счёт этого и начали переламывать игру. Много осторожничали? Не знаю, я со своей стороны играл как играл, просто в каких-то моментах можно было попроще сыграть, а не стараться хитро что-то сделать в своей зоне. Я не буду делать акцент на том, что не реализовали пятиминутное большинство и «5 на 3».

Конечно, было бы здорово, если бы забили, но сегодня не получилось. Надеюсь, сделаем работу над ошибками. В этом сезоне нам, конечно, много есть над чем работать», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.