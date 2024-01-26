«Надо разобраться». Билялетдинов — о нереализованном пятиминутном большинстве «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался о поражении от «Авангарда» (2:4) в Омске.

«В целом игра, мне кажется, была очень хорошей, мобильной. Команды играли на отличном уровне. Есть положительные эмоции, но есть и вопросы, которые надо поправлять. Нереализованное пятиминутное большинство и «5 на 3»? Это серьёзный момент, я согласен. Сейчас не могу сказать, почему не получилось забить и сыграть похитрее, но надо будет разобраться.

«Ак Барс» действовал чересчур осторожно при 2:0? Не могу с этим согласиться, мне так не показалось. В концовке не получилось то, что не сохранили шайбу в зоне соперника», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующем матче «Ак Барс» сыграет в гостях с «Барысом».