Кравец: «Авангард» выстоял в тяжёлых ситуациях, а в третьем периоде просто дожал «Ак Барс»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал о победном домашнем матче с «Ак Барсом» (4:2).

«Сегодня была наша лучшая игра с «Ак Барсом» в сезоне. Не только из-за победы, а потому, что была видна игра команды, было видно все четыре звена, ребята все силы отдали для выполнения игрового задания. Да, первый период проиграли 0:2, но у нас уже тогда были моменты, чтобы сравнять счёт до перерыва. Я рад, что выиграли второй период, для нас это очень важно. Ребята выстояли втроём, вчетвером, в очень тяжёлых ситуациях – это укрепляет веру парней друг в друга. Ну а в третьем просто дожали соперника, за счёт движения, правильных действий, большого количества бросков по воротам. И, конечно, снова отмечу игру вратаря», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.