Кравец: 5 минут Холодилину? Максимум две, а ранее должно было быть удаление у «Ак Барса»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы над «Ак Барсом» (4:2) прокомментировал пятиминутное удаление Никиты Холодилина за толчок на борт.

«Пятиминутное удаление Холодилина? Моё мнение, что до этого должно было быть удаление Князева, который поставил шлагбаум Телегину, а потом пошёл уже эпизод с Холодилиным. И это была игровая ситуация, Никита не разбегался, чтобы ударить. Я не обсуждаю решения судей, но для меня это максимум две минуты», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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В следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 омичи примут на своём льду челябинский «Трактор» 28 января.