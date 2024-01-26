Автор победной шайбы «Авангарда»: после первого периода меня поругали в раздевалке

Нападающий «Авангарда» Илья Рейнгардт высказался о домашней победе над «Ак Барсом» (4:2).

«Первый период получился не очень, меня тоже поругали в раздевалке. На второй уже вышел более заряженным, надо было менять свою игру. Хорошо выстояли в меньшинстве, это дало импульс, а в третьем забили быстрый гол, сравняли и уже не стали отдавать свою игру, довели дело до конца. Наконец-то выиграли у «Ак Барса», — сказал Рейнгардт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

В нынешнем сезоне Илья Рейнгардт сыграл 15 матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка.

В следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Авангард» примет на своём льду челябинский «Трактор» 28 января.