«Будто все расступились, не стали меня держать». Форвард «Авангарда» о дебютном голе в КХЛ

Нападающий «Авангарда» Илья Рейнгардт рассказал о своей дебютной шайбе в КХЛ в игре с «Ак Барсом» (4:2).

«Не было установки больше бросать или обязательно забить. Просто партнёры выводили на бросок, и мне уже оставалось только попадать. Мой гол? Играли в зоне, я приехал на пятак, Шарипзянов подхватил шайбу и поехал за ворота. Потом будто все расступились в разные стороны, не стали меня держать, Дамир отдал шикарный пас, мне нужно было только поднять шайбу. Хорошо, что я попал», — сказал Рейнгардт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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В нынешнем сезоне Илья Рейнгардт сыграл 15 матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка.