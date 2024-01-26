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Достигнута договорённость о продаже «Хартвалл Арены»

Достигнута договорённость о продаже «Хартвалл Арены»
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Покупатель «Хартвалл Арены», принадлежащей находящимся под санкциями российским бизнесменам Геннадию Тимченко и Роману Ротенбергу, найден, сделка должна состояться 28 февраля, сообщает издание Helsingin Sanomat.

Несмотря на договорённости, покупатель по-прежнему опасается, что сделка может не состояться до конца февраля. В этом случае государство начнёт процесс экспроприации, который, как полагают, завершится к середине лета, и арена перейдёт в собственность Финляндии.

Напомним, в конце ноября стало известно, что новый пакет санкций Евросоюза позволит Финляндии конфисковать крупнейший крытый стадион Хельсинки — «Хартвалл Арену», которая принадлежит Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко, находящимся под санкциями. Арена закрыта с конца февраля 2022 года, когда Россия начала СВО на Украине.

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