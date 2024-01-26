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«Северсталь» крупно обыграла дома «Сибирь», забросив четыре безответные шайбы

«Северсталь» крупно обыграла дома «Сибирь», забросив четыре безответные шайбы
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В Череповце закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Северсталь» принимала новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

На 13-й минуте первого периода Тимур Муханов с передач Егора Степанова и Ильи Иванцова открыл счёт во встрече. Менее чем через минуту Кирилл Пилипенко с передач Михаила Ильина и Данила Аймурзина удвоил преимущество хозяев.

На пятой минуте второго периода Илья Иванцов с передач Егора Степанова и Марка Барберио сделал счёт 3:0. На 19-й минуте периода Кирилл Пилипенко с передач Адама Лишки и Никиты Коростелёва довёл счёт до крупного.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2024, пятница. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Муханов (Степанов, Иванцов) – 12:19 (5x5)     2:0 Пилипенко (Ильин, Аймурзин) – 13:03 (5x5)     3:0 Иванцов (Степанов, Барберио) – 24:21 (5x5)     4:0 Пилипенко (Лишка, Коростелёв) – 38:40 (5x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Сибирь» потерпела четвёртое поражение в последних пяти матчах.

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