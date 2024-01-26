«Северсталь» крупно обыграла дома «Сибирь», забросив четыре безответные шайбы

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В Череповце закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Северсталь» принимала новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

На 13-й минуте первого периода Тимур Муханов с передач Егора Степанова и Ильи Иванцова открыл счёт во встрече. Менее чем через минуту Кирилл Пилипенко с передач Михаила Ильина и Данила Аймурзина удвоил преимущество хозяев.

На пятой минуте второго периода Илья Иванцов с передач Егора Степанова и Марка Барберио сделал счёт 3:0. На 19-й минуте периода Кирилл Пилипенко с передач Адама Лишки и Никиты Коростелёва довёл счёт до крупного.

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«Сибирь» потерпела четвёртое поражение в последних пяти матчах.