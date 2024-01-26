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Кривокрасов — о 0:4 с «Северсталью»: вина всех, «Сибирь» не была готова

Кривокрасов — о 0:4 с «Северсталью»: вина всех, «Сибирь» не была готова
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Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов прокомментировал поражение от «Северстали» (0:4).

«Неплохо начали, по движению, хорошо смотрелись. Эти две ошибки, два гола, которые мы сделали сами себе — отодвинули на задний план. С такой быстрой командой, которая умеет хорошо играть в быстрый пас, всё выполняет на высоких скоростях, очень трудно играть. Мы не смогли вернуться. 14 минут удалений. Нас перебросали… Мы сделали 10 бросков, они – 30. Мы практически не выходили из своей зоны. Здесь вина всех, мы не были готовы», — приводит слова Кривокрасова пресс-служба «Сибири».

Напомним, «Сибирь» потерпела четвёртое поражение в последних пяти матчах. Новосибирский клуб в следующем матче сыграет в Минске с местным «Динамо». Игра состоится в воскресенье, 28 января, и начнётся в 17:10 мск.

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