Григоренко: 0-5 со СКА в этом сезоне — неприемлемо. Надеюсь, следующие пять будут за ЦСКА

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко после крупного поражения армейцев Москвы в дерби со СКА (1:5) рассказал о пяти поражениях от клуба с берегов Невы.

«0-5 со СКА в этом сезоне? Это неприемлемый результат. Понятно, что по сезону идём не лучшим образом, занимаем не то место в таблице, но 0-5 от СКА это неприемлемо. Слава богу, что самые важные матчи впереди. Надеюсь, что следующие пять матчей с СКА будут за нами», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

ЦСКА с 61 очком в активе после 55 встреч занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В следующей встрече регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 подопечные Сергея Фёдорова сыграют в гостях с «Северсталью». Встреча пройдёт в Череповце 28 января и начнётся в 17:00 мск.