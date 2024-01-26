Журналист: Малкин перестал быть Малкиным, пришло время искать масштабные решения

Журналист Дэн Кингерски в статье на сайте Pittsburgh Hockey Now высказался об игре российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в нынешнем сезоне.

«Влияние возраста на Евгения Малкина, похоже, набирает обороты. Он утратил свою скорость в центре льда. «Пингвинз» должны быть обеспокоены. С первых нескольких недель сезона Малкин перестал быть Малкиным. В 27 лет это спад. В его 37 лет клубу пришло время искать более масштабные решения», — написано в статье.

Всего на счету Малкина в нынешнем сезоне 38 (15+23) очков в 44 матчах. «Питтсбург» набрал 48 очков и идёт на 12-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «пингвины» 27 января примут дома «Флориду Пантерз».