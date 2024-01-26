Никитин — после поражения от «Динамо»: не принято в семье на кухне гадить

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал домашнее поражение от минского «Динамо» (3:5).

«Обидно за болельщиков. Вселить такую надежду — и разочароваться. Такой осадок остался. Самому себе рыть яму нельзя, что мы и сделали в конце периода. Мы не собираемся никуда падать. Нужно закаляться и осознавать, что делаешь.

Перестановки в третьем периоде сработали до счёта 3:3. Есть вещи, которые нельзя делать ни «пять на пять», ни «пять на четыре», ни «четыре на пять». Это принципиально. Когда их нарушаешь, выиграть тяжело. Не принято в семье на кухне гадить — на это же не надо обращать внимание. Здесь то же самое. Итоги домашней серии — неудовлетворительно. Не по очкам, а по содержанию игры, по пониманию, куда мы идём. Последние два матча — следствие этого», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

Напомним, ярославский клуб в матче отыгрался с 1:3, но уступил, пропустив в концовке встречи две шайбы.