Тренер ЦСКА рассказал о состоянии Сергея Фёдорова

Старший тренер ЦСКА Равиль Якубов после крупного поражения от СКА (1:5) рассказал о состоянии главного тренера московских армейцев Сергея Фёдорова, который пропустил второй матч.

«Дебют в качестве исполняющего обязанности главного тренера ЦСКА и как Сергей Викторович Фёдоров себя чувствует? Сергей Викторович ещё температурит, мы сегодня созванивались после утренней раскатки, обсудили рабочие моменты, но во время матча связь не держали. А как я себя чувствую? Ну я не первый год в хоккее в роли тренера, поэтому всё нормально, спасибо. Может быть, во время первой игры был немного дискомфорт, но это связано с тем, что я буквально за два часа до игры узнал, что буду замещать», — цитирует Якубова пресс-служба СКА.

ЦСКА с 61 очком в активе после 55 встреч занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В следующей встрече регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 подопечные Сергея Фёдорова сыграют в гостях с «Северсталью». Встреча пройдет в Череповце 28 января и начнётся в 17:00 мск.