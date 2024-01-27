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«Филадельфия» подписала с нападающим Оуэном Типпеттом новый контракт на 8 лет и $ 49,6 млн

«Филадельфия» подписала с нападающим Оуэном Типпеттом новый контракт на 8 лет и $ 49,6 млн
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«Филадельфия Флайерз» и нападающий Оуэн Типпетт подписали новый контракт на восемь лет и $ 49,6 млн, сообщает пресс-служба клуба со ссылкой на генерального менеджера Даниэля Бриера.

Новое соглашение начнёт действовать с сезона-2024/2025. Кэпхит игрока по нему составит $ 6,2 млн в год.

24-летний Типпетт выступает за «лётчиков» с сезона-2021/2022. В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету канадского нападающего 30 (18+12) очков в 46 играх.

Также в НХЛ Типпетт защищал цвета «Флориды Пантерз», которая выбрала его на драфте НХЛ-2017 под общим 10-м номером.

На данный момент «Филадельфия» делит с «Торонто Мэйпл Лифс» шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 56 очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Ларкин (Рэймонд) – 21:37     2:0 Зайдер (Рэймонд) – 27:15     3:0 Копп (Расмуссен, Питри) – 30:08 (sh)    
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