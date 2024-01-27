«После гола в свои ворота для меня это важно». Малкин — о шайбе в игре с «Флоридой»

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал свою заброшенную шайбу в концовке третьего периода сегодняшнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (2:3 Б), которая помогла его команде перевести игру в овертайм.

«Последние две игры (перед сегодняшним матчем. — Прим. «Чемпионата») мы проиграли, играли не очень хорошо. Мы понимаем, что всё ещё боремся за плей-офф. Мы сражаемся весь матч, и я стараюсь помочь команде побеждать в каждой игре. Для меня очень важен каждый гол, но после последней игры для меня это, конечно, особенно важно», — приводит слова Малкина журналистка Мишель Кречиоло в социальных сетях.

Напомним, перед этой игрой Малкин забил автогол в матче с «Аризоной Койотс» (2:5), не сумев обработать шайбу после передачи Криса Летанга, находясь перед пустыми воротами.

В сегодняшней игре россиянин поразил ворота своего соотечественника Сергея Бобровского.

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