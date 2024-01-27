Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Бобровский и Малкин вошли в число трёх звёзд матча «Питтсбург» — «Флорида»

В Питтсбурге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» уступил «Флориде Пантерз» (2:3 Б).

По итогам матча его второй звездой был признан российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский. В этой встрече он отметился 35 сейвами.

Звание третьей звезды досталось ещё одному россиянину — Евгению Малкину из «Питтсбурга», который отметился забршенной шайбой в концовке третьего периода и помог своей команде перевести игру в овертайм.

Первой звездой признали форварда гостей Сэма Райнхарта, на счету которого гол и решающий буллит в послематчевой серии.

«Пантерз» одержали третью победу подряд, набрали 64 очка и занимают второе место в таблице Восточной конференции.

«Пингвинз» уступили в третьем матче кряду и с 49 очками идут на 12 строчке Востока.