Бобровский и Малкин вошли в число трёх звёзд матча «Питтсбург» — «Флорида»

В Питтсбурге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» уступил «Флориде Пантерз» (2:3 Б).
По итогам матча его второй звездой был признан российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский. В этой встрече он отметился 35 сейвами.
Звание третьей звезды досталось ещё одному россиянину — Евгению Малкину из «Питтсбурга», который отметился забршенной шайбой в концовке третьего периода и помог своей команде перевести игру в овертайм.
Первой звездой признали форварда гостей Сэма Райнхарта, на счету которого гол и решающий буллит в послематчевой серии.
«Пантерз» одержали третью победу подряд, набрали 64 очка и занимают второе место в таблице Восточной конференции.
«Пингвинз» уступили в третьем матче кряду и с 49 очками идут на 12 строчке Востока.
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