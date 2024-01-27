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Бобровский и Малкин вошли в число трёх звёзд матча «Питтсбург» — «Флорида»

Бобровский и Малкин вошли в число трёх звёзд матча «Питтсбург» — «Флорида»
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В Питтсбурге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» уступил «Флориде Пантерз» (2:3 Б).

По итогам матча его второй звездой был признан российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский. В этой встрече он отметился 35 сейвами.

Звание третьей звезды досталось ещё одному россиянину — Евгению Малкину из «Питтсбурга», который отметился забршенной шайбой в концовке третьего периода и помог своей команде перевести игру в овертайм.

Первой звездой признали форварда гостей Сэма Райнхарта, на счету которого гол и решающий буллит в послематчевой серии.

«Пантерз» одержали третью победу подряд, набрали 64 очка и занимают второе место в таблице Восточной конференции.

«Пингвинз» уступили в третьем матче кряду и с 49 очками идут на 12 строчке Востока.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2024, суббота. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 3
Б
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Гюнцель (Раст, Карлссон) – 01:51 (pp)     1:1 Родригес (Экман-Ларссон, Беннетт) – 04:52 (pp)     1:2 Райнхарт (Ткачук, Экман-Ларссон) – 31:49 (pp)     2:2 Малкин (Кросби, Раст) – 59:18     2:3 Райнхарт – 65:00    
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