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Райнхарт сравнялся с Дадоновым и приблизился к Буре по очковой серии в истории «Флориды»

Райнхарт сравнялся с Дадоновым и приблизился к Буре по очковой серии в истории «Флориды»
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В Питтсбурге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» уступил «Флориде Пантерз» (2:3 Б).

Нападающий гостей Сэм Райнхарт отметился в этой встрече заброшенной шайбой, а также реализованным буллитом в послематчевой серии.

Таким образом, этот матч стал уже 12-м подряд для Райнхарта, в котором он не уходит со льда без набранного очка. По продолжительности своей очковой серии в истории «Пантерз» Райнхарт вышел на четвёртое место, сравнявшись с российским нападающим Евгением Дадоновым (12 матчей в сезоне-2018/2019), который на данный момент защищает цвета «Даллас Старз». Также канадец вплотную приблизился к ещё одному россиянину — Павлу Буре (13 матчей в сезоне-1999/2000), занимающему третье место.

«Пантерз» одержали третью победу подряд, набрали 64 очка и занимают второе место в таблице Восточной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2024, суббота. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 3
Б
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Гюнцель (Раст, Карлссон) – 01:51 (pp)     1:1 Родригес (Экман-Ларссон, Беннетт) – 04:52 (pp)     1:2 Райнхарт (Ткачук, Экман-Ларссон) – 31:49 (pp)     2:2 Малкин (Кросби, Раст) – 59:18     2:3 Райнхарт – 65:00    
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