Райнхарт сравнялся с Дадоновым и приблизился к Буре по очковой серии в истории «Флориды»

В Питтсбурге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» уступил «Флориде Пантерз» (2:3 Б).
Нападающий гостей Сэм Райнхарт отметился в этой встрече заброшенной шайбой, а также реализованным буллитом в послематчевой серии.
Таким образом, этот матч стал уже 12-м подряд для Райнхарта, в котором он не уходит со льда без набранного очка. По продолжительности своей очковой серии в истории «Пантерз» Райнхарт вышел на четвёртое место, сравнявшись с российским нападающим Евгением Дадоновым (12 матчей в сезоне-2018/2019), который на данный момент защищает цвета «Даллас Старз». Также канадец вплотную приблизился к ещё одному россиянину — Павлу Буре (13 матчей в сезоне-1999/2000), занимающему третье место.
«Пантерз» одержали третью победу подряд, набрали 64 очка и занимают второе место в таблице Восточной конференции.
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