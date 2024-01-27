Райнхарт сравнялся с Дадоновым и приблизился к Буре по очковой серии в истории «Флориды»

В Питтсбурге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» уступил «Флориде Пантерз» (2:3 Б).

Нападающий гостей Сэм Райнхарт отметился в этой встрече заброшенной шайбой, а также реализованным буллитом в послематчевой серии.

Таким образом, этот матч стал уже 12-м подряд для Райнхарта, в котором он не уходит со льда без набранного очка. По продолжительности своей очковой серии в истории «Пантерз» Райнхарт вышел на четвёртое место, сравнявшись с российским нападающим Евгением Дадоновым (12 матчей в сезоне-2018/2019), который на данный момент защищает цвета «Даллас Старз». Также канадец вплотную приблизился к ещё одному россиянину — Павлу Буре (13 матчей в сезоне-1999/2000), занимающему третье место.

«Пантерз» одержали третью победу подряд, набрали 64 очка и занимают второе место в таблице Восточной конференции.