Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Все результаты игрового дня НХЛ 27 января

Все результаты игрового дня НХЛ 27 января
Комментарии

Сегодня, 27 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2024, суббота. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 3
Б
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Гюнцель (Раст, Карлссон) – 01:51 (pp)     1:1 Родригес (Экман-Ларссон, Беннетт) – 04:52 (pp)     1:2 Райнхарт (Ткачук, Экман-Ларссон) – 31:49 (pp)     2:2 Малкин (Кросби, Раст) – 59:18     2:3 Райнхарт – 65:00    
НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2024, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Ремпал (Коттер, Хаг) – 05:02     1:1 Уилер (Густафссон, Фокс) – 06:33     1:2 Колесар – 23:18     1:3 Маршессо (Барбашёв, Руа) – 24:04     1:4 Маршессо (Барбашёв, Руа) – 42:11     2:4 Какко (Труба, Уилер) – 58:55     2:5 Маршессо (Барбашёв, Макнэбб) – 59:31    
НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2024, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 О'Коннор (Жирар, Георгиев) – 07:44     2:0 О'Коннор (Вуд, Колтон) – 14:55     3:0 Маккиннон (Друен, Рантанен) – 18:30     3:1 Фиала (Лаферрье, Даути) – 26:20 (pp)     4:1 Мэнсон (Кольяно) – 31:44     5:1 Макар (Маккиннон, Колтон) – 40:31 (pp)    
НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2024, суббота. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
3 : 4
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Сундквист (Шенн, Крюг) – 07:39 (pp)     1:1 Дюмулен (Ларссон, Шварц) – 10:16     2:1 Бьёркстранд (Веннберг, Макканн) – 23:55 (pp)     3:1 Толванен (Гурд, Бьёркстранд) – 26:42     3:2 Томас – 35:01 (pp)     3:3 Бучневич (Томас) – 41:26     3:4 Бучневич (Шенн) – 63:31    

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 69 очками после 48 встреч. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 69 очками после 48 матчей.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android