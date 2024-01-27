Все результаты игрового дня НХЛ 27 января
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Сегодня, 27 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2024, суббота. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 3
Б
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Гюнцель (Раст, Карлссон) – 01:51 (pp) 1:1 Родригес (Экман-Ларссон, Беннетт) – 04:52 (pp) 1:2 Райнхарт (Ткачук, Экман-Ларссон) – 31:49 (pp) 2:2 Малкин (Кросби, Раст) – 59:18 2:3 Райнхарт – 65:00
НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2024, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Ремпал (Коттер, Хаг) – 05:02 1:1 Уилер (Густафссон, Фокс) – 06:33 1:2 Колесар – 23:18 1:3 Маршессо (Барбашёв, Руа) – 24:04 1:4 Маршессо (Барбашёв, Руа) – 42:11 2:4 Какко (Труба, Уилер) – 58:55 2:5 Маршессо (Барбашёв, Макнэбб) – 59:31
НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2024, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 О'Коннор (Жирар, Георгиев) – 07:44 2:0 О'Коннор (Вуд, Колтон) – 14:55 3:0 Маккиннон (Друен, Рантанен) – 18:30 3:1 Фиала (Лаферрье, Даути) – 26:20 (pp) 4:1 Мэнсон (Кольяно) – 31:44 5:1 Макар (Маккиннон, Колтон) – 40:31 (pp)
НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2024, суббота. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
3 : 4
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Сундквист (Шенн, Крюг) – 07:39 (pp) 1:1 Дюмулен (Ларссон, Шварц) – 10:16 2:1 Бьёркстранд (Веннберг, Макканн) – 23:55 (pp) 3:1 Толванен (Гурд, Бьёркстранд) – 26:42 3:2 Томас – 35:01 (pp) 3:3 Бучневич (Томас) – 41:26 3:4 Бучневич (Шенн) – 63:31
В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 69 очками после 48 встреч. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 69 очками после 48 матчей.
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