Все результаты игрового дня НХЛ 27 января

Сегодня, 27 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 69 очками после 48 встреч. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 69 очками после 48 матчей.