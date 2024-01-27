Тренер «Питтсбурга» — о Малкине: никто не относится к себе строже, чем он

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан высказался об игре российского нападающего «пингвинов» Евгения Малкина.

«Забивать голы для него — очень важно, он действительно любит это делать. Когда он забрасывает, это повышает его уверенность в себе. Никто не относится к себе строже, чем Джино. Он понимает, что мы рассчитываем на его игру в нападении. Он трудолюбивый и по-настоящему конкурентоспособный парень», — приводит слова Салливана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Всего на счету Малкина в нынешнем сезоне 39 (16+23) очков в 45 матчах. «Питтсбург» набрал 49 очков и идёт на 12-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «пингвины» сыграют дома с «Монреаль Канадиенс».