«Парни защищали меня». Бобровский высоко оценил действия партнёров в матче с «Питтсбургом»

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Питтсбург Пингвинз» (3:2 Б).

«Мы много выстояли в меньшинстве. Я считаю, парни проделали отличную работу. Ребята здорово потрудились. Они защищали меня при игре в обороне. Они позволяли мне видеть шайбу. Мы хорошо играли в меньшинстве», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

Напомним, по итогам встречи Бобровский был признан её второй звездой. Он отметился в этом матче 35 сейвами.

«Пантерз» одержали третью победу подряд, набрали 64 очка и занимают второе место в таблице Восточной конференции. В следующем матче «Флорида» 28 января будет гостить у «Нью-Йорк Айлендерс».