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«Парни защищали меня». Бобровский высоко оценил действия партнёров в матче с «Питтсбургом»

«Парни защищали меня». Бобровский высоко оценил действия партнёров в матче с «Питтсбургом»
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Питтсбург Пингвинз» (3:2 Б).

«Мы много выстояли в меньшинстве. Я считаю, парни проделали отличную работу. Ребята здорово потрудились. Они защищали меня при игре в обороне. Они позволяли мне видеть шайбу. Мы хорошо играли в меньшинстве», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

Напомним, по итогам встречи Бобровский был признан её второй звездой. Он отметился в этом матче 35 сейвами.

«Пантерз» одержали третью победу подряд, набрали 64 очка и занимают второе место в таблице Восточной конференции. В следующем матче «Флорида» 28 января будет гостить у «Нью-Йорк Айлендерс».

НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2024, суббота. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 3
Б
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Гюнцель (Раст, Карлссон) – 01:51 (pp)     1:1 Родригес (Экман-Ларссон, Беннетт) – 04:52 (pp)     1:2 Райнхарт (Ткачук, Экман-Ларссон) – 31:49 (pp)     2:2 Малкин (Кросби, Раст) – 59:18     2:3 Райнхарт – 65:00    
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