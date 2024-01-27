Зюзин: игрой в АХЛ Мухамадуллин выстрадал свой вызов в «Сан-Хосе»

Экс-тренер «Салавата Юлаева», второй номер драфта НХЛ — 1996 Андрей Зюзин прокомментировал вызов российского защитника Шакира Мухамадуллина из АХЛ в «Сан-Хосе Шаркс».

«С Шакиром регулярно общаюсь, последний раз беседовали по телефону сразу после того, как стало известно о его переводе из АХЛ из „Сан-Хосе Барракуда“ в основную команду. Считаю, что этот вызов Мухамадуллин, образно говоря, выстрадал. На протяжении четырёх месяцев выступлений в „Барракуде“ он не унывал, много работал, постоянно прогрессировал. Думаю, психологически ему было не просто, он — максималист, а тут играл в последнем клубе Тихоокеанского дивизиона АХЛ, без вызовов в НХЛ.

Но мы с ним говорили о том, что эту ситуацию нужно воспринимать как самую лучшую мотивацию — и личную, и командную. Позитивный настрой молодого защитника чувствовался даже по телефону», — сказал Зюзин в интервью Russia-Hockey.ru.

22-летний Мухамадуллин в этом сезоне принял участие в 39 матчах за «Барракуду», набрав 26 (5+21) очков и установив карьерные рекорды в АХЛ во всех атакующих категориях. Мухамадуллин делит второе место в команде АХЛ по передачам и четвёртое по очкам. Среди защитников АХЛ он занимает шестое место по передачам и 10-е по результативным баллам.