Защитник «Спартака» Зайцев: может быть, у ЦСКА фарт ушёл

Защитник «Спартака» Егор Зайцев высказался о возможном сопернике по плей-офф-2024 и рассказал о нестабильной игре ЦСКА в сезоне.

«Даже на ЦСКА не боимся попасть? Нет. Повторюсь, нам не кардинально важно, на кого попадать — ЦСКА, СКА или «Динамо». Считаем, что мы тоже очень сильная команда. Поэтому не будем специально под кого-то подстраиваться. Как бог даст, так и будет.

Для меня лично команда ЦСКА как была сильной с опытными игроками, так и осталась. Просто где-то, может быть, фарт ушёл или ещё что-то», — сказал Зайцев в интервью «Известиям».

ЦСКА с 61 очком в активе после 55 встреч занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В следующей встрече регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 подопечные Сергея Фёдорова сыграют в гостях с «Северсталью». Встреча пройдёт в Череповце 28 января и начнётся в 17:00 мск.