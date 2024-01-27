ЦСКА — первый соперник СКА, которого петербуржцы обыграли 60 раз за 16 сезонов КХЛ

Вчера, 26 января, в Санкт-Петербурге прошло армейское дерби в рамках регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

Как сообщает пресс-служба СКА, клуб с берегов Невы одержал 60-ю победу над ЦСКА в 114-м матче между командами в КХЛ. Москвичи — первый соперник, которого петербуржцы обыграли 60 раз за 16 сезонов лиги. Кроме того, СКА впервые в истории победил ЦСКА пять раз за один регулярный чемпионат. Ранее в регулярках сезонов-2009/2010 и 2011/2012 было по четыре победы во встречах с московскими армейцами.

После этой победы подопечные Романа Ротенберга набрали 77 очков и вышли на первое место в турнирной таблице Западной конференции, обойдя ярославский «Локомотив», у которого в активе 76 очков. В следующем матче СКА встретятся с железнодорожниками в Санкт-Петербурге 29 января. Игра состоится на стадионе «Ледовый» и начнётся в 19:30 мск.