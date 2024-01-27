НХЛ показала формы четырёх команд для игры на открытом воздухе

Национальная хоккейная лига показала формы команд для игр на открытом воздухе 17 февраля («Нью-Джерси Дэвилз» — «Филадельфия Флайерз») и 18 февраля («Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс») на «Метлайф-стэдиум» в штате Нью-Джерси. Вместимость арены составляет 82 500 зрителей.

Фото: НХЛ

«Нью-Джерси» и «Айлендерс» ранее принимали участие в одной игре на открытом воздухе в 2014 году. Для «Филадельфии» это будет шестая игра на открытом воздухе. Последний раз они играли на открытом воздухе в НХЛ на озере Тахо в 2021 году.

«Нью-Йорк Рейнджерс» сыграл пять матчей на открытом воздухе, в которых одержал пять побед.

Матч «Дэвилз» — «Флайерз» по московскому времени начнётся 18 февраля в 4:00, «Рейнджерс» — «Айлендерс» 18 февраля в 23:00.