НХЛ показала формы четырёх команд для игры на открытом воздухе
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Национальная хоккейная лига показала формы команд для игр на открытом воздухе 17 февраля («Нью-Джерси Дэвилз» — «Филадельфия Флайерз») и 18 февраля («Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс») на «Метлайф-стэдиум» в штате Нью-Джерси. Вместимость арены составляет 82 500 зрителей.
Фото: НХЛ
«Нью-Джерси» и «Айлендерс» ранее принимали участие в одной игре на открытом воздухе в 2014 году. Для «Филадельфии» это будет шестая игра на открытом воздухе. Последний раз они играли на открытом воздухе в НХЛ на озере Тахо в 2021 году.
«Нью-Йорк Рейнджерс» сыграл пять матчей на открытом воздухе, в которых одержал пять побед.
Матч «Дэвилз» — «Флайерз» по московскому времени начнётся 18 февраля в 4:00, «Рейнджерс» — «Айлендерс» 18 февраля в 23:00.
НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Не начался
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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