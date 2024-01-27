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«В таких матчах закаляется коллектив». Капитан «Авангарда» — о победе над «Ак Барсом»

«В таких матчах закаляется коллектив». Капитан «Авангарда» — о победе над «Ак Барсом»
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Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов оценил победный матч с «Ак Барсом» (4:2) в Омске.

«Пропустили, наверное, нелогичные голы в первом периоде, где-то отскоки нелогичные были, неправильные решения, которые нельзя допускать с такой командой. Хорошо, что команда не сдалась, в таких играх закаляется коллектив и характер. Ключ к воротам Билялова был в трафике на пятачке? Да естественно, в принципе любому вратарю тяжело, когда он шайбу не видит. Билялов – очень хороший голкипер, многое читает, и хорошо, что залезли, забили ему», — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

В следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Авангард» примет на своём льду челябинский «Трактор» 28 января.

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