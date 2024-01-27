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Канадский защитник «Северстали»: КХЛ близко находится к НХЛ

Канадский защитник «Северстали»: КХЛ близко находится к НХЛ
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Канадский защитник «Северстали» Марк Барберио ответил на вопрос об уровне КХЛ и НХЛ.

«Я считаю, что КХЛ близко находится к НХЛ. Серьёзная конкуренция, много талантливых хоккеистов, тяжёлый график игр, профессионализм в клубах – в этом лиги похожи. Главное отличие в топ-игроках НХЛ, так как Макдэвид, Маккиннон, Мэттьюс, Драйзайтль играют на экстремально высоком уровне. Однако физическое состояние игроков, скорость и конкуренция – очень близкие в КХЛ и НХЛ», — приводит слова Барберио «РБ Спорт».

В текущем сезоне КХЛ 33-летний Барберио сыграл 53 встречи, в которых записал на свой счёт восемь результативных передач.

Ранее Барберио высказался о погоне капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в истории НХЛ.

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