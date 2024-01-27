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Экс-игроку «Далласа» Рибейро предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах

Экс-игроку «Далласа» Рибейро предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах
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43-летнему экс-игроку «Даллас Старз» Майку Рибейро, который сыграл более 1000 игр за 17 сезонов в НХЛ, было предъявлено обвинение по трём эпизодам в сексуальных домогательствах и насилии, которое предположительно имело место 23 июня 2021 года, сообщает KLTV.

Во вступительных заявлениях прокуроры утверждают, что Рибейро напал на трёх женщин на озере Сайпресс-Спрингс во время совместного отдыха. В то время как первая жертва вела лодку, обвиняемый подверг её сексуальному насилию. Второе предполагаемое нападение, по словам прокуроров, произошло, когда другая жертва каталась на гидроцикле вместе с обвиняемым. Он якобы прикасался к ней ненадлежащим образом без её согласия. Последняя предполагаемая попытка произошла, когда Рибейро катался на гидроцикле с другой женщиной. По словам представителя штата, Майк пытался прикоснуться к ней ненадлежащим образом, и женщина толкнула обвиняемого локтем, сказав ему не прикасаться к ней.

На следующий день Рибейро написал одной из жертв: «Привет, я знаю, что мы вчера были навеселе, но понятия не имею, что произошло».

По данным Fox News, если вина Рибейро будет доказана, ему грозит до 50 лет лишения свободы.

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