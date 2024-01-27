«Это однозначно придаст эмоцию». Форвард СКА — о последнем матче клуба в «Ледовом»

Защитник СКА Артём Сергеев рассказал о заключительном матче армейского клуба в «Ледовом» с «Локомотивом». Игра состоится 29 января в 19:30 мск.

«Следующий матч с „Локомотивом“ станет для СКА заключительным в „Ледовом дворце“, придаёт ли это дополнительную мотивацию? Не знал, что так. Теперь знаю. Это однозначно придаст какую-то определённую эмоцию. 100% захотим сыграть только на победу», — приводит слова Сергеева «ВсёПроСпорт».

Накануне СКА в домашнем матче обыграл ЦСКА (5:1). Клуб с берегов Невы набрал 77 очков и вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции, обойдя ярославский «Локомотив», у которого в активе 76 очков. У железнодорожников имеется матч в запасе.

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