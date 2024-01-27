Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это однозначно придаст эмоцию». Форвард СКА — о последнем матче клуба в «Ледовом»

«Это однозначно придаст эмоцию». Форвард СКА — о последнем матче клуба в «Ледовом»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник СКА Артём Сергеев рассказал о заключительном матче армейского клуба в «Ледовом» с «Локомотивом». Игра состоится 29 января в 19:30 мск.

«Следующий матч с „Локомотивом“ станет для СКА заключительным в „Ледовом дворце“, придаёт ли это дополнительную мотивацию? Не знал, что так. Теперь знаю. Это однозначно придаст какую-то определённую эмоцию. 100% захотим сыграть только на победу», — приводит слова Сергеева «ВсёПроСпорт».

Накануне СКА в домашнем матче обыграл ЦСКА (5:1). Клуб с берегов Невы набрал 77 очков и вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции, обойдя ярославский «Локомотив», у которого в активе 76 очков. У железнодорожников имеется матч в запасе.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о строительстве «СКА Арены» в Санкт-Петербурге.

Материалы по теме
Путин — о «СКА Арене»: комплекс построен исключительно на частные деньги
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android