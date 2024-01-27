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Зайцев: Ковальчук – значимая фигура в хоккее. Очень ценное приобретение для «Спартака»

Зайцев: Ковальчук – значимая фигура в хоккее. Очень ценное приобретение для «Спартака»
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25-летний российский защитник «Спартака» Егор Зайцев высказался о появлении в составе красно-белых нападающего Ильи Ковальчука.

«В любом случае это значимая фигура в хоккее для нас всех. Это лидер и авторитет. В раздевалке и на скамейке он постоянно подсказывает ребятам, как стоит действовать в тех или иных ситуациях. Считаю, что это было очень ценное приобретение для «Спартака», — приводят слова Зайцева «Известия».

Напомним, в нынешнем сезоне Ковальчук уже принял участие в 11 матчах в составе «Спартака», в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и одной результативной передачей при показателе полезности «-3». Его контракт с клубом рассчитан до 30 апреля 2024 года. Всего в КХЛ на его счету 418 матчей и 401 (174+221) очко.

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