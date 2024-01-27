Барберио поделился воспоминаниями об игре с Кучеровым и Василевским за «Тампу»

33-летний канадский защитник череповецкой «Северстали» Марк Барберио поделился воспоминаниями об игре в НХЛ за «Тампу-Бэй Лайтнинг» с российскими хоккеистами – нападающим Никитой Кучеровым и вратарём Андреем Василевским, ставшими звёздами лиги.

«Они очень хорошие хоккеисты и одноклубники. Кучеров тихий человек и в то же время невероятный талант. И когда он выходит на важный матч, его игра становится еще лучше. Неслучайно он выиграл два Кубка Стэнли, будучи важной частью команды. Кучеров заслуживает того, что его признают одним из лучших хоккеистов НХЛ. И он хочет быть не просто хорошим игроком, а великим игроком.

То же самое можно сказать и о Василевском. Он настолько много работает – первым приходит на лед и последним уходит оттуда, а также уделяет большое внимание растяжке, маневренности и многим другим вещам. Постоянная работа – это секрет их успеха. Кучеров и Василевский – огромная часть «Тампы», благодаря чему команда находится наверху уже столько лет», — приводит слова Барберио «РБ Спорт».

Напомним, Барберио выступал за «Тампу» на протяжении трёх сезонов в период с 2012 по 2015 год. В первый сезон он провёл лишь два матча, а в следующих двух 49 и 52 встречи, соответственно. Всего за карьеру в НХЛ на его счету 272 игры и 56 (14+42) результативных действий при показателе полезности «+2».