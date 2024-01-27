Хитил покинул тренировку «Рейнджерс» с помощью партнёров. Он восстанавливался с ноября

24-летний чешский центральный нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Филип Хитил накануне встречи с «Вегас Голден Найтс» (2:5) в субботу, 27 января, вышел на необязательную тренировку «синерубашечников» и покинул её с помощью партнёров. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.

Отмечается, что Хитилу потребовалась помощь после падения. Ранее он длительное время восстанавливался после травмы верхней части тела. На тренировке присутствовали лишь три хоккеиста «Рейнджерс», которые и увели Филипа со льда. Его дальнейшее состояние будут оценивать врачи клуба.

Хитил проводил тренировку в красной бесконтактной майке. Это был первый раз, когда он катался с командой после того, как получил травму в матче с «Каролиной Харрикейнз» 2 ноября.

Всего в нынешнем сезоне Хитил провёл лишь 10 матчей, в которых отметился шестью результативными передачами при показателе полезности «0». Это его первый сезон по новому четырёхлетнему контракту на общую сумму в $ 17,75 млн ($ 4,43 млн в год).