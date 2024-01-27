Ковальчук жёстким силовым приёмом впечатал в борт капитана «Динамо» Миронова

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В эти минуты в Москве на стадионе «Мегаспорт» проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой «Спартак» принимает московское «Динамо». Идёт второй период, впереди гости – 2:1.

В первой половине второго периода 40-летний российский нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук встретил жёстким силовым приёмом капитана «Динамо» защитника Андрея Миронова, впечатав того в борт, в результате чего игрок обороны бело-голубых оказался на льду.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, «Динамо», набрав 76 очков 55 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, а «Спартак» (72) располагается на четвёртой строчке. Обе команды уже гарантировали себе участие в Кубке Гагарина – 2024.