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Ковальчук жёстким силовым приёмом впечатал в борт капитана «Динамо» Миронова

Ковальчук жёстким силовым приёмом впечатал в борт капитана «Динамо» Миронова
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В эти минуты в Москве на стадионе «Мегаспорт» проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой «Спартак» принимает московское «Динамо». Идёт второй период, впереди гости – 2:1.

В первой половине второго периода 40-летний российский нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук встретил жёстким силовым приёмом капитана «Динамо» защитника Андрея Миронова, впечатав того в борт, в результате чего игрок обороны бело-голубых оказался на льду.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, «Динамо», набрав 76 очков 55 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, а «Спартак» (72) располагается на четвёртой строчке. Обе команды уже гарантировали себе участие в Кубке Гагарина – 2024.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2024, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Перерыв
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Уил (Менелл, Гусев) – 30:02 (5x4)     1:1 Бурмистров (Рукавишников, Орлов) – 33:56 (5x5)     1:2 Чернышов (О'Делл) – 37:39 (5x5)    
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