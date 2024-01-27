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Журналист The Hockey Writers назвал предполагаемые цели на рынке для «Ванкувера»

Журналист The Hockey Writers назвал предполагаемые цели на рынке для «Ванкувера»
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Журналист интернет-портала The Hockey Writers Сартадж Бхуллар составил список предполагаемых целей «Ванкувер Кэнакс» к предстоящему дедлайну НХЛ, после того, как генеральный менеджер «касаток» сообщил, что команда будет искать усиление в линию нападения в первые два звена и игрока обороны.

Гюнцель — игрок, к которому «Кэнакс» проявляли интерес в течение некоторого времени. 29-летний форвард скоро выйдет на рынок неограниченно свободных агентов, поскольку заканчивается его пятилетний контракт. Кроме того, у него есть связи с Рузерфордом, генеральным менеджером Патриком Оллвином и главным тренером Риком Токкетом во время их предыдущего пребывания в «Пингвинз».

Линдхольм стал объектом интереса для «Кэнакс» из-за его универсальности, поскольку он может закрыть позиции как на фланге, так и в центре. У него также заканчивается шестилетний контракт с «Флэймз».

  • Джордан Гринвей («Баффало Сэйбрз»).

Гринвей — игрок, на которого” Ванкувер" давно положил глаз, начиная с его выступлений за «Миннесоту Уайлд». За счёт своих внушительных габаритов он помог бы увеличить атакующую линию перед плей-офф.

В «Кэнакс» относятся к Крису с огромным уважением. Все любят этого парня за его качества. Однако его приобретение может обойтись команде очень дорого – в этом плане им может помочь расставание с Ильёй Михеевым.

  • Данте Фаббро («Нэшвилл Предаторз»).

«Кэнакс» могут усилить свою синюю линию с Фаббро. Смена обстановки для 25-летнего игрока, вероятно, необходима, и переход в команду его родного города сделает своё дело.

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