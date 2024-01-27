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Труба примет участие в слушании по делу об ударе локтем Дорофеева в матче с «Вегасом»

Труба примет участие в слушании по делу об ударе локтем Дорофеева в матче с «Вегасом»
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29-летний американский защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба с помощью дистанционных средств связи примет участие в слушании по делу об ударе локтем российского нападающего «Вегас Голден Найтс» (2:5) Павла Дорофеева. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.

Инцидент произошёл на 18-й минуте второго периода встречи. В левом круге вбрасываний своей зоны защитник «Рейнджерс» Труба ударил Дорофеева локтем в голову в борьбе за шайбу. Судьи не зафиксировали нарушения правил в игре, российский нападающий же покинул лёд и не смог продолжить матч.

На слушании будут рассматриваться основания для применения дополнительной дисциплинарной меры. Однако Департамент безопасности игроков оставляет за собой право внести коррективы в трактовку нарушения после рассмотрения эпизода.

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