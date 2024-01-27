Кудашов: не хочу комментировать сегодняшнюю игру. В овертайме не было путаницы

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о прошедшей гостевой встрече регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком» (3:4 Б).

«Не хочу комментировать. Давайте к вопросам. Одна из лучших игр в сезоне? Не согласен. Были недоработки, и довольно много. Я не скажу, что это была наша лучшая игра.

Почему в овертайме произошла путаница со сменой? По мне, так не было никакой путаницы. А что тогда произошло? Я не знаю. Уже сказал, что не хочу комментировать сегодняшнюю игру», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, что несколькими днями ранее «Динамо» уступило в московском дерби «Спартаку» на домашнем льду со счётом 3:6. Подопечные Алексея Кудашова занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 77 очков в 56 матчах. Красно-белые (74) – на четвёртой строчке.