Кудашов: если попадём на «Спартак» в плей-офф, будет совсем другой анализ

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился мнением о возможном попадании на московский «Спартак» в Кубке Гагарина – 2024 после двух кряду поражений в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Был разбор прошлой игры, которая была не так давно – четыре дня назад. Делали выводы. Есть эмоции в хоккее. Есть силовая борьба. Есть нейтральные шайбы, за которые ты борешься, и там уже кто кого. Поэтому, естественно, на это делался акцент. Сегодня исправили.

В третьем периоде мне всё равно пришлось будить команду? Ну, понимаете, команда бьётся, старается, и не всегда всё получается и не всегда по их вине. Естественно, она так немного закисает. И такой момент был, что и «Спартак» поднажал, и у нас что-то не получалось. Поэтому пришлось так. Мы все делаем одно дело – тренеры, игроки. Настала моя очередь заводить.

Все ожидали лёгких побед «Динамо» с таким составом соперника? Нам что можно было не выходить?

Какие выводы сделал для себя из этих двух игр? Из каких двух? У нас «Куньлунь» ещё был. Вы поймите, это регулярный чемпионат. Когда придёт время готовиться к плей-офф, тогда мы сделаем выводы. Давайте возьмём прошлый матч. Это был «Спартак» или не «Спартак» по составу? Больше «Химик»? Вот. Когда настанет время планировать игры на вылет, и если мы попадём на «Спартак», тогда будет совсем другой анализ. Сейчас идёт рутина. Назовём это так. Идёт регулярный сезон, игры через день, и через день у нас новая игра», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, подопечные Алексея Кудашова занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 77 очков в 56 матчах. Красно-белые (74) – на четвёртой строчке.