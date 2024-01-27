Жамнов – о «Спартаке»: не знаю ни одной команды в сезоне с таким количеством травм

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов назвал плюсы, которые он смог вынести из текущей тяжёлой ситуации с большим количеством травмированных хоккеистов в команде.

«Из-за ситуации с травмами наиграли безумное количество альтернативных вариантов троек? Радует то, что играем сердцем. Это даёт для нас большие плюсы на будущее. Я просто не знаю ни одной команды в этом сезоне с таким количеством травм. Вот сегодня игра закончилась, и радует, что никто не травмировался. Сегодня это обошло нас стороной, и это уже большой плюс для команды.

Конечно, те сочетания, которые мы попробовали за этот промежуток времени… У нас выбыла вся центральная ось, а это костяк для любого тренера, потому что на ней ты делаешь все сочетания. Сейчас ясно, что у нас есть ребята, которые на самом деле в дальнейшем могут прогрессировать. Хорошо, когда все выздоровеют, и тогда начнётся конкуренция. Это радует. Надеюсь, что к плей-офф все выздоровеют, и у нас будет боевая команда», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.