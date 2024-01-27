«Москва – красно-белая!» ФК «Спартак» поздравил хоккейный клуб с победой над «Динамо»
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Пресс-служба футбольного московского «Спартака» поздравила одноимённый хоккейный клуб с победой в столичном дерби над московским «Динамо» (4:3 Б), которая стала второй кряду.
«Поздравляем парней из ХК «Спартак» со второй победой подряд в дерби! Москва – красно-белая!» — гласит публикация пресс-службы футбольного «Спартака» в телеграм-канале.
Напомним, «Спартак», набрав 74 очка в 57 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ, досрочно обеспечив себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина – 2024.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2024, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 3
Б
Динамо М
Москва
0:1 Уил (Менелл, Гусев) – 30:02 (5x4) 1:1 Бурмистров (Рукавишников, Орлов) – 33:56 (5x5) 1:2 Чернышов (О'Делл) – 37:39 (5x5) 2:2 Варюшкин (Сусуев, Мансуров) – 42:42 (5x5) 3:2 Голдобин – 51:19 3:3 Менелл (Уил, Миронов) – 58:29 (6x4) 4:3 Чезганов – 65:00
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ красно-белые примут нижегородское «Торпедо». Встреча состоится в понедельник, 29 января, начало – 19:30 мск.
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