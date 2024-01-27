«Москва – красно-белая!» ФК «Спартак» поздравил хоккейный клуб с победой над «Динамо»

Пресс-служба футбольного московского «Спартака» поздравила одноимённый хоккейный клуб с победой в столичном дерби над московским «Динамо» (4:3 Б), которая стала второй кряду.

«Поздравляем парней из ХК «Спартак» со второй победой подряд в дерби! Москва – красно-белая!» — гласит публикация пресс-службы футбольного «Спартака» в телеграм-канале.

Напомним, «Спартак», набрав 74 очка в 57 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ, досрочно обеспечив себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина – 2024.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ красно-белые примут нижегородское «Торпедо». Встреча состоится в понедельник, 29 января, начало – 19:30 мск.