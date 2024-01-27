Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин вышел на 43-е место в истории НХЛ по количеству проведённых матчей

Овечкин вышел на 43-е место в истории НХЛ по количеству проведённых матчей
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» стартовал матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Идёт первый период, счёт в матче не открыт – 0:0.

Для 38-летнего российского капитана «столичных» Александра Овечкина стала 1391-й за карьеру в НХЛ. По этому показателю он сравнялся с легендарным канадцем Дагом Монсом, который занимает 43-ю позицию в списке игроков с наибольшим количеством матчей в лиге. Следующая цель Овечкина – чешский защитник Роман Гамрлик, на счету которого 1395 встреч.

Напомним, что рекордсменом НХЛ по количеству сыгранных матчей является канадский нападающий Патрик Марло, проведший 1779 матчей, на это ему потребовалось 23 сезона. Он установил этот рекорд в возрасте 41 года в апреле 2021 года.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2024, суббота. 22:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
2-й период
2 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Манта (Кузнецов, Карлсон) – 09:40     1:1 Джонстон (Хинц, Хейсканен) – 10:44     2:1 Харли (Бенн, Стил) – 11:07     2:2 Сандин – 26:24    
Материалы по теме
Карбери призвал звёзд «Вашингтона» повысить уровень игры после трёх поражений подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android