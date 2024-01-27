Овечкин вышел на 43-е место в истории НХЛ по количеству проведённых матчей

В эти минуты в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» стартовал матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Идёт первый период, счёт в матче не открыт – 0:0.

Для 38-летнего российского капитана «столичных» Александра Овечкина стала 1391-й за карьеру в НХЛ. По этому показателю он сравнялся с легендарным канадцем Дагом Монсом, который занимает 43-ю позицию в списке игроков с наибольшим количеством матчей в лиге. Следующая цель Овечкина – чешский защитник Роман Гамрлик, на счету которого 1395 встреч.

Напомним, что рекордсменом НХЛ по количеству сыгранных матчей является канадский нападающий Патрик Марло, проведший 1779 матчей, на это ему потребовалось 23 сезона. Он установил этот рекорд в возрасте 41 года в апреле 2021 года.