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Игру «Спартак» — «Динамо» посетило рекордное для Москвы число зрителей в текущем сезоне

На столичном дерби в рамках регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Динамо», прошедшем на стадионе «Мегаспорт», обновлён рекорд посещаемости текущего сезона для московских клубов.

Как отмечает пресс-служба «Спартака» в телеграм-канале, игру посетили 10 655 зрителей. Это новый рекорд посещаемости матчей в Москве в нынешнем сезоне КХЛ.

«Поддержка, достойная столичного дерби! Спасибо вам, болельщики!» — гласит комментарий пресс-службы «Спартака» в телеграм-канале.

Напомним, «Спартак», набрав 74 очка в 57 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ, досрочно обеспечив себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина – 2024.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ красно-белые примут нижегородское «Торпедо». Встреча состоится в понедельник, 29 января, начало – 19:30 мск.