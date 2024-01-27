Президент КХЛ принял участие в матче в честь 80-летнего юбилея освобождения Ленинграда

В Военном институте физической культуры (ВИФК) состоялся традиционный хоккейный матч между командой института и сборной хоккейных звёзд, приуроченный 80-летнему юбилею полного освобождения Ленинграда от блокады. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

За сборную хоккейных звёзд выступили президент КХЛ Алексей Морозов, вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Андрей Точицкий, главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов, а также бывшие игроки КХЛ Валерий Покровский, Роман Савченко, Михаил Чернов, Максим Кузнецов. Встреча завершилась их победой со счётом 7:6.

«27 января — важный и особенный день для Санкт-Петербурга и нашей страны. История города является для всех примером мужества, стойкости и героизма. Хоккейные матчи в ВИФК, посвященные дню освобождения Ленинграда, стали хорошей и правильной традицией, и нам было приятно принять в нем участие. Желаем институту процветания и успехов в подготовке спортсменов», — прокомментировал событие Алексей Морозов.

Фото с прошедшей игры сборной хоккейных звёзд. Фото: Пресс-служба КХЛ.