Кащей из «Слово пацана» следил за дракой, Голдобин влетал в ворота «Динамо». Фото с матча

27 января в Москве на льду стадиона «Мегаспорт» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Спартак» одержал победу над «Динамо». Встреча завершилась со счётом 4:3Б в пользу команды Алексея Жамнова.

На старте заключительной двадцатиминутки отличиться удалось 19-летнему российскому нападающему московского «Спартака» Егору Варюшкину, для которого эта игра стала лишь второй за карьеру в КХЛ. Ему ассистировали 18-летний Никита Сусуев и Демид Мансуров. Благодаря этой заброшенной шайбе красно-белые сравняли счёт в матче.

Стоит отметить, что на матче присутствовал актёр Никита Кологривый, известный своей ролью Кащея в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.