Журналистка из США рассказала, может ли погоня за Гретцки повлиять на обмен Овечкина

Журналистка The Hockey News Сэмми Силбер выразила мнение о возможном обмене из «Вашингтон Кэпиталз» 38-летнего российского нападающего Александра Овечкина, подвергающегося критике в нынешнем сезоне.

«Алекс Овечкин завершит карьеру в «Кэпиталз». Он заслужил это, независимо от того, побьёт ли он рекорд или время начнёт брать своё. Ти Джей Оши и Джон Карлсон тоже никуда не уйдут.

На данный момент для меня это «неприкасаемые» игроки команды. Есть также Расмус Сандин, Мартин Фехервари и Итан Бир, которым доверяют создание будущего ядра в защите», — гласит публикация Силбер.

Напомним, в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 43 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 29 (8+21) результативными действиями при показателе полезности «-15». Всего за карьеру в НХЛ на его счету 1390 матчей и 1514 (830+684) результативных действий. Его отставание от рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ составляет 64 шайбы.