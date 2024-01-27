«Даллас» организовал для Дюшейна трогательную церемонию перед игрой с «Вашингтоном»

«Даллас Старз» организовал торжественную церемонию перед началом встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» для 33-летнего канадского нападающего Мэтта Дюшейна, преодолевшего в этом сезоне отметку в 1000 проведённых матчей в лиге.

Сын Мэтта – Бо Дюшейн и его дочь Джеймс перед выходом игроков «Далласа» на лёд ударили кулачком каждому из хоккеистов команды. Болельщики были в восторге, когда Бо Дюшейн, надев хоккейную амуницию, вышел на лёд и отправил шайбу в ворота вместе со своим отцом. Уже непосредственно перед самой игрой семья Дюшейна оказалась на льду в полном составе, на медиа-кубе для них было подготовлено специальный видеоролик, посвящённый основным моментам карьеры Мэтта на протяжении его 15 сезонов в НХЛ.

Президент «Старз» Брэд Альбертс вручил форварду-ветерану мемориальную доску из хрусталя от Тиффани, капитан команды Джейми Бенн подарил игроку премиальные часы от имени всех игроков, а генеральный менеджер Джим Нилл – памятную серебряную клюшку.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

Напомним, в нынешнем сезоне Дюшейн принял участие в 47 матчах в составе «Далласа», в которых отметился 43 (16+27) результативными действиями при показателе полезности «+13». Всего в НХЛ на его счету 1023 матча и 787 (332+455) очков.