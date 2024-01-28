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Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от проигрыша «Далласу» в овертайме

В Далласе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Даллас Старз» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 5:4 одержали хозяева.

Счёт открыли гости. На 10-й минуте Энтони Манта, с передач Евгения Кузнецова и Джона Карлсона, отметился результативным попаданием.

Спустя всего минуту Уайатт Джонстон сравнял счёт в матче, а ещё спустя 20 секунд Томас Харли вывел «Даллас» вперёд.

На 27-минуте Расмус Сандин сравнял счёт, но на 31-й минуте Мэйсон Марчмент отметился голом, а на 42-й Мэтт Дюшейн увеличил отрыв «Далласа».

На 58-й минуте Александр Овечкин сумел сократить отставание, а на 60-й Дилан Строум перевёл игру в овертайм.

На 64-й минуте Томас Харли поставил точку в матче, принеся победу «Далласу».