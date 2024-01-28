Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от проигрыша «Далласу» в овертайме
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В Далласе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Даллас Старз» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 5:4 одержали хозяева.
Счёт открыли гости. На 10-й минуте Энтони Манта, с передач Евгения Кузнецова и Джона Карлсона, отметился результативным попаданием.
Спустя всего минуту Уайатт Джонстон сравнял счёт в матче, а ещё спустя 20 секунд Томас Харли вывел «Даллас» вперёд.
На 27-минуте Расмус Сандин сравнял счёт, но на 31-й минуте Мэйсон Марчмент отметился голом, а на 42-й Мэтт Дюшейн увеличил отрыв «Далласа».
На 58-й минуте Александр Овечкин сумел сократить отставание, а на 60-й Дилан Строум перевёл игру в овертайм.
На 64-й минуте Томас Харли поставил точку в матче, принеся победу «Далласу».
НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2024, суббота. 22:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 4
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Манта (Кузнецов, Карлсон) – 09:40 1:1 Джонстон (Хинц, Хейсканен) – 10:44 2:1 Харли (Бенн, Стил) – 11:07 2:2 Сандин (Обе-Кюбель, ван Римсдайк) – 26:24 3:2 Марчмент – 31:00 (pp) 4:2 Дюшейн (Марчмент, Сегин) – 42:24 4:3 Овечкин (Оши, Кузнецов) – 58:00 (pp) 4:4 Строум (Манта, Овечкин) – 59:17 5:4 Харли (Робертсон, Дюшейн) – 63:27
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