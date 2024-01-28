Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке снайперов всех времён НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки списке снайперов всех времён НХЛ до 63 голов.

Россиянин отличился в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз» (4:5). Этот гол стал 831-м для Овечкина за карьеру в НХЛ. Рекорд по количеству голов в НХЛ принадлежит Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 44 матчах, в которых записал в свой актив 9 голов и 22 результативные передачи при среднем коэффициенте полезности «-15».

На данный момент «Вашингтон» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко. В следующем матче столичный клуб встретится с «Монреаль Канадиенс».