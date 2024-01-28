Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке снайперов всех времён НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки списке снайперов всех времён НХЛ до 63 голов.
Россиянин отличился в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз» (4:5). Этот гол стал 831-м для Овечкина за карьеру в НХЛ. Рекорд по количеству голов в НХЛ принадлежит Гретцки, на счету которого 894 шайбы.
В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 44 матчах, в которых записал в свой актив 9 голов и 22 результативные передачи при среднем коэффициенте полезности «-15».
На данный момент «Вашингтон» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко. В следующем матче столичный клуб встретится с «Монреаль Канадиенс».
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НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2024, суббота. 22:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 4
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Манта (Кузнецов, Карлсон) – 09:40 1:1 Джонстон (Хинц, Хейсканен) – 10:44 2:1 Харли (Бенн, Стил) – 11:07 2:2 Сандин (Обе-Кюбель, ван Римсдайк) – 26:24 3:2 Марчмент – 31:00 (pp) 4:2 Дюшейн (Марчмент, Сегин) – 42:24 4:3 Овечкин (Оши, Кузнецов) – 58:00 (pp) 4:4 Строум (Манта, Овечкин) – 59:17 5:4 Харли (Робертсон, Дюшейн) – 63:27
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