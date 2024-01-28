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Эмоции Овечкина после поражения «Вашингтона» в овертайме

Появилось видео реакции российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина про пропущенный гол в овертайме матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз» (4:5).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Отметим, в этой встрече Овечкин забил гол и сделал результативную передачу.

В нынешнем сезоне НХЛ россиянин принял участие в 44 матчах, в которых записал в свой актив 9 голов и 22 результативные передачи. Всего за карьеру в НХЛ россиянин забросил 831 шайбу и сделал 685 результативных передач в 1391 матче при среднем коэффициенте полезности «+50».

«Вашингтон» располагается на десятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко. В следующем матче столичный клуб встретится с «Монреаль Канадиенс».