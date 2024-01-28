«Вашингтон» отреагировал на прерванную безголевую серию Овечкина в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» отреагировал на гол российского нападающего Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз» (4:5 ОТ). Отметим, россиянин прервал безголевую серию, которая длилась восемь матчей.

«Возвращение Овечкина началось», — написано в социальной сети X (ранее Twitter) «Вашингтон Кэпиталз».

В нынешнем сезоне Овечкин провёл 44 матча, в которых записал в свой актив 9 голов и 22 результативные передачи. Всего за карьеру в НХЛ российский нападающий забросил 831 шайбу и сделал 685 результативных передач в 1391 матче при среднем коэффициенте полезности «+50».

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» встретится с «Монреаль Канадиенс».