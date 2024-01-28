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«Вашингтон» отреагировал на прерванную безголевую серию Овечкина в НХЛ

«Вашингтон» отреагировал на прерванную безголевую серию Овечкина в НХЛ
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«Вашингтон Кэпиталз» отреагировал на гол российского нападающего Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз» (4:5 ОТ). Отметим, россиянин прервал безголевую серию, которая длилась восемь матчей.

«Возвращение Овечкина началось», — написано в социальной сети X (ранее Twitter) «Вашингтон Кэпиталз».

В нынешнем сезоне Овечкин провёл 44 матча, в которых записал в свой актив 9 голов и 22 результативные передачи. Всего за карьеру в НХЛ российский нападающий забросил 831 шайбу и сделал 685 результативных передач в 1391 матче при среднем коэффициенте полезности «+50».

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» встретится с «Монреаль Канадиенс».

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НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2024, суббота. 22:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 4
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Манта (Кузнецов, Карлсон) – 09:40     1:1 Джонстон (Хинц, Хейсканен) – 10:44     2:1 Харли (Бенн, Стил) – 11:07     2:2 Сандин (Обе-Кюбель, ван Римсдайк) – 26:24     3:2 Марчмент – 31:00 (pp)     4:2 Дюшейн (Марчмент, Сегин) – 42:24     4:3 Овечкин (Оши, Кузнецов) – 58:00 (pp)     4:4 Строум (Манта, Овечкин) – 59:17     5:4 Харли (Робертсон, Дюшейн) – 63:27    
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