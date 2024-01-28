Два очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Нью-Джерси» в результативном матче

Сегодня, 28 января, «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке обыграла «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амали-Арене» в Тампе завершилась со счётом 6:3.
В составе победителей сразу двое хоккеистов записали в свой актив по две заброшенные шайбы. Дублем отметились Брейден Пойнт и Брэндон Хагель, ещё по голу в свой актив записали Ник Пол и Стивен Стэмкос. Российский форвард Никита Кучеров записал в свой актив две результативные передачи. Андрей Василевский совершил 21 спасение.
У гостей в сегодняшней встрече отличились Ондржей Палат, Йеспер Братт и Тайлер Тоффоли.
«Тампа» набрала 59 очков и вышла на пятое место турнирной таблицы Восточной конференции. У «Нью-Джерси» 51 очко, они расположились на 10-й строчке.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
- 28 января 2024
-
06:32
-
06:17
-
05:51
-
05:45
-
05:43
-
05:41
-
05:36
-
04:47
-
03:37
-
02:42
-
01:54
-
01:35
-
01:14
-
01:00
-
00:56
-
00:53
- 27 января 2024
-
23:59
-
23:37
-
23:30
-
23:15
-
23:05
-
22:56
-
22:49
-
22:40
-
22:30
-
22:27
-
22:00
-
21:46
-
21:29
-
21:22
-
21:18
-
21:09
-
21:01
-
20:53
-
20:50