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Два очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Нью-Джерси» в результативном матче

Два очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Нью-Джерси» в результативном матче
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Сегодня, 28 января, «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке обыграла «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амали-Арене» в Тампе завершилась со счётом 6:3.

В составе победителей сразу двое хоккеистов записали в свой актив по две заброшенные шайбы. Дублем отметились Брейден Пойнт и Брэндон Хагель, ещё по голу в свой актив записали Ник Пол и Стивен Стэмкос. Российский форвард Никита Кучеров записал в свой актив две результативные передачи. Андрей Василевский совершил 21 спасение.

У гостей в сегодняшней встрече отличились Ондржей Палат, Йеспер Братт и Тайлер Тоффоли.

«Тампа» набрала 59 очков и вышла на пятое место турнирной таблицы Восточной конференции. У «Нью-Джерси» 51 очко, они расположились на 10-й строчке.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Пол (Хедман, Рэддиш) – 21:09     2:0 Хагель (Хедман, Пол) – 30:40     2:1 Палат (Хишир, Hatakka) – 42:49     3:1 Стэмкос (Пербикс, Кучеров) – 43:49     3:2 Братт (Хишир) – 47:19     4:2 Пойнт – 53:52     4:3 Тоффоли (Палат, Немец) – 57:22     5:3 Хагель (Чирелли, Кучеров) – 58:21     6:3 Пойнт (Хедман, Стэмкос) – 59:06    
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