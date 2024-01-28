Гол Барбашёва не помог «Вегасу» в матче с «Детройтом»

В ночь с 27 на 28 января на льду «Литтл Сизарс-арены» в американском Детройте состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева льда «Детройт Ред Уингз» обыграли «Вегас Голден Найтс» со счётом 5:2.

В составе гостей заброшенной шайбой отличился российский нападающий Иван Барбашёв.