Гол Барбашёва не помог «Вегасу» в матче с «Детройтом»
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В ночь с 27 на 28 января на льду «Литтл Сизарс-арены» в американском Детройте состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева льда «Детройт Ред Уингз» обыграли «Вегас Голден Найтс» со счётом 5:2.
В составе гостей заброшенной шайбой отличился российский нападающий Иван Барбашёв.
НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
5 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Ларкин (Дебринкэт, Рэймонд) – 05:04 2:0 Уолман (Перрон, Зайдер) – 07:00 2:1 Барбашёв (Руа, Мартинес) – 08:02 2:2 Коттер (Мартинес, Пьетранджело) – 10:55 3:2 Велено (Зайдер, Фаббри) – 18:17 (pp) 4:2 Копп (Расмуссен) – 51:47 5:2 Ларкин (Комфер, Рэймонд) – 58:30
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